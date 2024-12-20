Дорогое «веселье»: Юрист напомнил, кто отвечает за детские шалости с петардами

С приближением новогодних праздников, в продажу поступают новые партии петард различной степени взрывоопасности. Юрист Василий Бойков в беседе с Life.ru отметил, что дети не всегда контролируют подобное «веселье», которое может привести и к травмам, и к случайной порче чужого имущества.

Вопрос ответственности зависит от возраста ребёнка: до 14 лет за причинённый ущерб отвечают родители или опекуны, если они не докажут отсутствие своей вины. Например, если ребёнок поджёг мусорный бак, а огонь перекинулся на машину, полную стоимость автомобиля возместят родители.

За любой ущерб, причинённый детьми до 14 лет, полную материальную ответственность несут их родители или законные представители. Подростки от 14 до 18 лет несут личную ответственность за причинённый вред. Но при отсутствии у них дохода или имущества, ответственность возлагается на родителей. Василий Бойков Юрист

Юрист порекомендовал родителям объяснить детям правила безопасного обращения с пиротехникой и подчеркнул, что использовать петарды рядом с автомобилями, зданиями или людьми категорически нельзя. Также не следует разрешать ребятам самостоятельно приобретать пиротехнику и брать её в школу. Хранить пиротехнику лучше в местах, недоступных для несовершеннолетних.

По словам специалиста, взрослые должны быть готовы к тому, что при порче чужого имущества им придётся возместить его полную рыночную стоимость, а также компенсировать расходы на экспертизу ущерба и юридические услуги. В случае пожара возместить придётся стоимость всего сгоревшего имущества.