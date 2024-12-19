Россиянам рассказали о важном документе для покупки живой ёлки
Юрист Адамс напомнил, что при покупке живой ёлки нужно требовать фитопаспорт
При покупке живой ёлки нужно требовать фитопаспорт. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Российские продавцы обязаны предоставить документы на ёлку по требованию покупателя, важным документом является товарно-транспортная накладная. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на гендиректора профессиональной юридической группы АИД Давида Адамса.
«Дополнительным подтверждением качества может служить фитопаспорт — специальный документ с голографической наклейкой, подтверждающий безопасность и происхождение растения», — отметил эксперт.
По его словам, должна быть и информации о месте выращивания ёлки, о сорте и производителе. Также дерево может иметь карантинный сертификат, в противном случае человек может столкнуться с заболеваниями из-за некачественной хвои. И, наконец, следует взять у продавца товарный чек. Юрист напомнил, что все эти требования касаются и искусственной ёлки, брать новогоднюю красавицу без сертификата не стоит.
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