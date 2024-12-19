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19 декабря, 09:07

Россиянам рассказали о важном документе для покупки живой ёлки

Юрист Адамс напомнил, что при покупке живой ёлки нужно требовать фитопаспорт

При покупке живой ёлки нужно требовать фитопаспорт. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

При покупке живой ёлки нужно требовать фитопаспорт. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Российские продавцы обязаны предоставить документы на ёлку по требованию покупателя, важным документом является товарно-транспортная накладная. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на гендиректора профессиональной юридической группы АИД Давида Адамса.

«Дополнительным подтверждением качества может служить фитопаспорт — специальный документ с голографической наклейкой, подтверждающий безопасность и происхождение растения», — отметил эксперт.

По его словам, должна быть и информации о месте выращивания ёлки, о сорте и производителе. Также дерево может иметь карантинный сертификат, в противном случае человек может столкнуться с заболеваниями из-за некачественной хвои. И, наконец, следует взять у продавца товарный чек. Юрист напомнил, что все эти требования касаются и искусственной ёлки, брать новогоднюю красавицу без сертификата не стоит.

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Татьяна Миссуми
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