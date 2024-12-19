Россиянам рассказали о важном документе для покупки живой ёлки

По его словам, должна быть и информации о месте выращивания ёлки, о сорте и производителе. Также дерево может иметь карантинный сертификат, в противном случае человек может столкнуться с заболеваниями из-за некачественной хвои. И, наконец, следует взять у продавца товарный чек. Юрист напомнил, что все эти требования касаются и искусственной ёлки, брать новогоднюю красавицу без сертификата не стоит.