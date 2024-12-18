Винный эксперт рассказал, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

Многие россияне не могут представить Новый год без шампанского. Но не все знают, как правильно выбрать этот игристый напиток, чтобы насладиться вкусом и на утро не страдать от похмелья. В первую очередь надо смотреть на технологию изготовления, которая указана на этикетке, заявил ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

По словам эксперта, существует две технологии приготовления: классические игристые и вина быстрого приготовления по резервуарной технологии. Последние насыщаются собственным углекислым газом в больших металлических цистернах. У классического шампанского второе брожение происходит сразу в бутылках. Поэтому его изготовление требует больше времени, и цена, соответственно, будет больше. Резервуарные и бутылочные игристые вина имеют принципиальные различия во вкусе и аромате.

«Если винорезервуарные технологии ориентированы на то, чтобы выглядеть более фруктовыми, ягодными, более свежими и молодыми, то винобутылочные технологии больше демонстрируют оттенки сдобы, сливочного масла, круассана, бриоши», — отметил сомелье в эфире радио Sputnik.

Независимо от технологии приготовления все игристые вина делятся на брют, экстрасухое, сухое, полусухое и полусладкое. По словам диетологов, лучше выбирать шампанское с минимальным содержанием сахара — это брют. Любителям коктейлей в напиток можно добавить шоколад, разные сиропы, смешивать их с клубничным и персиковым соком.