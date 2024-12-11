Врач объяснила, опасно ли пить шампанское с пеплом от записки в Новый год
Терапевт Шмелёва: Пепел от записки в бокале шампанского не навредит здоровью
Пепел от записки с пожеланием в бокале шампанского не навредит здоровью, рассказала терапевт Яна Шмелёва. По её словам, поэтому россияне могут смело исполнить новогоднюю традицию.
«Получившийся пепел сродни активированному углю, и поэтому не представляет угрозы для здоровья», — подчеркнула специалист Видновской клинической больницы Московской области в беседе с NEWS.ru.
Тем не менее, налегать на шампанское и крепкие алкогольные напитки в праздники не стоит. Ранее россиянам объяснили, как избежать новогоднего похмелья. Если же вы планируете застолье без спиртного, то специально для вас сомелье рассказала, как выбрать безалкогольное шампанское. Кстати, аналитики уже подсчитали стоимость новогоднего стола с икрой и шампанским.
Kandinsky 3.1 / Life.ru