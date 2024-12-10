В Ленобласти школьнику оторвало палец взрывом петарды, которую он нашёл на улице
«Mash на Мойке»: В Ленобласти ребёнку оторвало палец от взрыва петарды
В Ленинградской области девятилетний мальчик нашёл на улице петарду, которая взорвалась у него в руке. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
По данным телеграм-канала, инцидент случился на берегу реки Свирь в городе Никольске. Во время прогулки с друзьями мальчик нашёл петарду и принял решение поджечь её. К сожалению, пиротехника взорвалась у него в руке, в результате чего ребёнок лишился части пальца.
Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, обширную рваную рану на левой кисти и травматическую ампутацию фаланги среднего пальца. Состояние ребёнка оценили как среднетяжёлое. После инцидента родители мальчика обследовали место происшествия и нашли на берегу реки еще разбросанные петарды.
Ранее Life.ru сообщал, что в Твери маленькой девочке оторвало палец во время катания с горки на детской площадке. Пострадавшую госпитализировали, СК проводит доследственную проверку.
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