В Ленобласти школьнику оторвало палец взрывом петарды, которую он нашёл на улице

В Ленинградской области девятилетний мальчик нашёл на улице петарду, которая взорвалась у него в руке. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, инцидент случился на берегу реки Свирь в городе Никольске. Во время прогулки с друзьями мальчик нашёл петарду и принял решение поджечь её. К сожалению, пиротехника взорвалась у него в руке, в результате чего ребёнок лишился части пальца.

Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, обширную рваную рану на левой кисти и травматическую ампутацию фаланги среднего пальца. Состояние ребёнка оценили как среднетяжёлое. После инцидента родители мальчика обследовали место происшествия и нашли на берегу реки еще разбросанные петарды.