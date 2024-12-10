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10 декабря, 08:00

В Твери малышке оторвало палец во время катания с горки на детской площадке

СК РФ начал проверку по факту ампутации пальца ребёнка на детской горке в Твери

В Твери маленькой девочке оторвало палец во время катания с горки на детской площадке. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«Предварительно установлено, что при спуске с горки мизинец правой руки ребёнка попал в щель, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца, после чего малолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. 

Вскоре после произошедшего пострадавшую девочку госпитализировали. Следовали прибыли на место происшествия и опросили свидетелей. Устанавливаются детали инцидента.

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Ранее Life.ru писал, как в Детском центре Рошаля медики спасли изувеченный палец девочки, который чуть не оторвало эскалатором. Ребёнок засунул руку в движущуюся ленту и повредил указательный палец на левой руке. Конечность собирали по осколкам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr Twister

Мария Любицкая
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