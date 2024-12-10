В Твери малышке оторвало палец во время катания с горки на детской площадке

В Твери маленькой девочке оторвало палец во время катания с горки на детской площадке. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«Предварительно установлено, что при спуске с горки мизинец правой руки ребёнка попал в щель, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца, после чего малолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Вскоре после произошедшего пострадавшую девочку госпитализировали. Следовали прибыли на место происшествия и опросили свидетелей. Устанавливаются детали инцидента.