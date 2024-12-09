Врачи в Москве впервые пришили пациенту сразу пять оторванных пальцев

Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени А. К. Ерамишанцева впервые провели крайне сложную операцию, в ходе которой они пришили на место сразу пять пальцев, оторванных на производстве. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Пришитые пальцы в Москве. Фото © Telegram / Московская медицина

«В процессе операции был выполнен остеосинтез костей спицами, чтобы зафиксировать положение ампутированных пальцев, также были сшиты сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев. На микрохирургическом этапе были сшиты вены и артерии, обеспечивающие приток и отток крови в пальцах и восстановлены пальцевые нервы для возвращения чувствительности в пальцах», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что это была первая операция, когда удалось пришить все пальцы во время одной операции. Врачи работали в две смены, а вся процедура заняла 14 часов. Известно, что все потерянные пальчики прижились успешно, и через неделю мужчина был выписан. Теперь его ждёт долгая реабилитация.