Жительница Подмосковья с отитом забила на поход к врачу и гной разрушил часть её черепа

В Орехово-Зуево врачи провели операцию 31-летней женщине с отитом, у которой из-за проникнувшего в мозг гноя разрушилась кость черепа. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве региона.

В подмосковную больницу привезли женщину в состоянии комы и подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Накануне от неё поступали жалобы на тошноту и заторможенность речи. Обследование показало гнойный отит, ставший затем причиной абсцесса и разрушения кости черепа за правым ухом. Кроме того, у неё воспалилась оболочка головного мозга, вследствие чего возник менингит. Когда пациентка поправилась, она рассказала, что годом ранее у неё упал слух и появились выделения из ушной раковины, но к врачу с такими проблемами она не пошла.

«Мы экстренно провели малотравматичную операцию, в ходе которой откачали 30 мл гнойной жидкости. В результате устранили воспалительные очаги в области среднего уха и головного мозга. Операция прошла успешно. После вмешательства сознание и речь у пациентки восстановились, тошнота прошла», — сообщил нейрохирург регионального сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

По словам медика, после этого было проведено необходимое лечение, чтобы исключить возможность рецидива и осложнений. Врач добавил, что женщина могла погибнуть без своевременной медицинской помощи.