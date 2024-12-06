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6 декабря, 10:18

Жительница Подмосковья с отитом забила на поход к врачу и гной разрушил часть её черепа

В Подмосковье спасли пациентку, у которой гной из-за отита разрушил часть черепа

В Орехово-Зуево врачи провели операцию 31-летней женщине с отитом, у которой из-за проникнувшего в мозг гноя разрушилась кость черепа. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве региона.

В подмосковную больницу привезли женщину в состоянии комы и подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Накануне от неё поступали жалобы на тошноту и заторможенность речи. Обследование показало гнойный отит, ставший затем причиной абсцесса и разрушения кости черепа за правым ухом. Кроме того, у неё воспалилась оболочка головного мозга, вследствие чего возник менингит. Когда пациентка поправилась, она рассказала, что годом ранее у неё упал слух и появились выделения из ушной раковины, но к врачу с такими проблемами она не пошла.

«Мы экстренно провели малотравматичную операцию, в ходе которой откачали 30 мл гнойной жидкости. В результате устранили воспалительные очаги в области среднего уха и головного мозга. Операция прошла успешно. После вмешательства сознание и речь у пациентки восстановились, тошнота прошла», — сообщил нейрохирург регионального сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

По словам медика, после этого было проведено необходимое лечение, чтобы исключить возможность рецидива и осложнений. Врач добавил, что женщина могла погибнуть без своевременной медицинской помощи.

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Ранее в Карелии врачи спасли мальчика, которому в мозг во время тренировки на тренажёре в бассейне, проломив череп, вошёл фиксирующий крюк. В ходе операции специалисты достали из головы подростка инородное тело. Недавно пострадавший начал самостоятельно дышать.

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Минздрав Московской области

Владимир Озеров
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