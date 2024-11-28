Карабин проломил череп и вошёл в мозг подростку из Карелии во время занятий на тренажёре

В Карелии врачи спасли ребёнка, в мозг которого во время тренировки, проломив череп, вошёл карабин. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

В Карелии врачи спасли подростка, которому карабин пробил череп и вошёл в мозг. Фото © Telegram / Минздрав Карелии

13-летний школьник из Сортавалы занимался на тренажёре в бассейне. Внезапно струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, вошёл в мозг, пробив череп.

Подростка экстренно доставили в местную больницу, куда приехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Кроме того, в спасении мальчика принимал участие главврач Сортавальской ЦРБ хирург Александр Романов, который до этого закончил другую операцию. Параллельно карельский Минздрав связался с коллегами с петербургскими коллегами для консультации.

«Наши врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Понятно, что состояние ребёнка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребёнок экстубирован, дышит сам», — рассказали в местном министерстве.

Тем временем региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей.