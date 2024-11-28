Карабин проломил череп и вошёл в мозг подростку из Карелии во время занятий на тренажёре
В Карелии врачи спасли подростка, которому карабин пробил череп и вошёл в мозг
В Карелии врачи спасли подростка, которому карабин пробил череп и вошёл в мозг. Обложка © Telegram / Минздрав Карелии
В Карелии врачи спасли ребёнка, в мозг которого во время тренировки, проломив череп, вошёл карабин. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.
В Карелии врачи спасли подростка, которому карабин пробил череп и вошёл в мозг. Фото © Telegram / Минздрав Карелии
13-летний школьник из Сортавалы занимался на тренажёре в бассейне. Внезапно струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, вошёл в мозг, пробив череп.
Подростка экстренно доставили в местную больницу, куда приехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Кроме того, в спасении мальчика принимал участие главврач Сортавальской ЦРБ хирург Александр Романов, который до этого закончил другую операцию. Параллельно карельский Минздрав связался с коллегами с петербургскими коллегами для консультации.
«Наши врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Понятно, что состояние ребёнка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребёнок экстубирован, дышит сам», — рассказали в местном министерстве.
Тем временем региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей.
Ранее Life.ru сообщал, что челябинские хирурги извлекли большой крюк из желудка 8-месячного ребёнка. Операция была очень сложной и длилась около часа.