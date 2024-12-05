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5 декабря, 15:41

В Подмосковье эскалатор превратил палец девочки в кровавое крошево

В центре Рошаля врачи спасли палец девочки, который зажевало лентой эскалатора

Спасённый палец из эскалатора. Обложка © Telegram / Детский центр им. Рошаля

Спасённый палец из эскалатора. Обложка © Telegram / Детский центр им. Рошаля

В Детском центре Рошаля медики спасли изувеченный палец девочки, который чуть не оторвало эскалатором. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Московской области. Ребёнок засунул руку в движущуюся ленту и повредил указательный палец на левой руке.

Палец до операции. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

Палец до операции. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

«Рана была загрязнена масляной смазкой от эскалатора, поэтому врачи сначала тщательно очистили рану, затем вправили вывих, сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, которая была введена сквозь палец. После восстановили сухожилие разгибателя и кожные покровы», — отметили медики.

Операция длилась около трёх часов. Вскоре кровообращение в пальце было восстановлено. Пока что юная пациентка проходит реабилитацию в больнице, чтобы вернуть двигательную функцию.

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Николай Рюмин
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