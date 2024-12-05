В Подмосковье эскалатор превратил палец девочки в кровавое крошево
В центре Рошаля врачи спасли палец девочки, который зажевало лентой эскалатора
Спасённый палец из эскалатора. Обложка © Telegram / Детский центр им. Рошаля
В Детском центре Рошаля медики спасли изувеченный палец девочки, который чуть не оторвало эскалатором. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Московской области. Ребёнок засунул руку в движущуюся ленту и повредил указательный палец на левой руке.
Палец до операции. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля
«Рана была загрязнена масляной смазкой от эскалатора, поэтому врачи сначала тщательно очистили рану, затем вправили вывих, сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, которая была введена сквозь палец. После восстановили сухожилие разгибателя и кожные покровы», — отметили медики.
Операция длилась около трёх часов. Вскоре кровообращение в пальце было восстановлено. Пока что юная пациентка проходит реабилитацию в больнице, чтобы вернуть двигательную функцию.
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