5 неочевидных причин, почему Новый год — самый опасный праздник для питомцев

Все мы любим Новый год. Гирлянды, ёлочные игрушки, мишура, дождики — праздничная атмосфера не покидает нас с декабря. Но есть причины, по которым в Новый год семьям с питомцами нужно быть особенно осторожными. Расскажем об этих причинах в материале.

Чем опасны салюты

Салюты, фейерверки и петарды радуют человека, но вселяют ужас в домашних питомцев. Фото © Freepik / lifeforstock

Не самая очевидная опасность Нового года, но от этого не менее реальная. Праздничный салют — любимое многими зрелище. Каждый год тысячи людей собираются на городских смотровых площадках, чтобы увидеть яркие разноцветные огни в небе. Некоторые даже стремятся продолжить салютное веселье в собственных дворах, взрывая там фейерверки и петарды.

Но для животных салют — это в первую очередь громкие, пугающие звуки. От них собака или кошка может на время потерять слух, сильно испугаться, сорваться с поводка или шлейки и потеряться в толпе. Каждый год на праздники количество домашних потеряшек неуклонно растёт. При этом чем меньше животное, тем больше его пугают звуки взрывов: кошки и маленькие собаки особенно подвержены панике. То же самое относится к петардам и, казалось бы, таким безобидным вещам, как бенгальские огни, так как огня животные тоже боятся.

Пьяные родственники и питомцы

Компании, разгорячённые употреблением спиртного, — это сильный стресс для домашних животных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Не секрет, что для питомцев большое количество посторонних людей в доме — это стресс. А компании, разгорячённые шампанским или другими спиртными напитками, — стресс в девятикратном размере. Под воздействием алкоголя люди могут приставать к вашим любимцам и реагировать агрессивно, если животное даст отпор. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда вашу собаку хочет погладить незнакомец и в итоге обвиняет вас же в том, что она его укусила.

Человеческая еда

Новогодний стол может грозить питомцам тяжёлым отравлением или даже панкреатитом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Soloviova Liudmyla

В 2024 году очевидно, что кормить собаку или кошку приготовленной человеческой едой нельзя: это вызывает у животных большие проблемы с пищеварением и сильно сокращает срок их жизни. Но закуски со стола всё так же остаются очень привлекательными для домашних любимцев — это знает каждый, кто видел жалобные глаза собаки, пытающейся получить кусочек колбасы. И на Новый год эта опасность особенно актуальна: когда стол ломится от праздничных блюд, уследить за питомцем особенно сложно. Кроме того, в праздничной суете легко проворонить то, как собака или кошка роется в мусоре. А изменение привычного рациона может спровоцировать у питомца как тяжёлое отравление, так и приступ панкреатита.

Чем опасны ёлочные игрушки для питомцев

Стеклянные ёлочные игрушки — прямая угроза жизни и здоровью домашних любимцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adrian_am13

Ёлочные игрушки — злейшие враги домашних животных. Они так маняще висят на дереве, что просто невозможно не начать с ними играть. Такое веселье может закончиться плачевно: если игрушка стеклянная, а ваша собака — доберман или ротвейлер, очень легко пропустить момент, когда пёс проглатывает стеклянное украшение. В таком случае без ветеринара не обойтись — это последняя надежда на сохранение жизни и здоровья вашего питомца. Но животные более малых размеров тоже не защищены от этой опасности. Если во время игры кошка или маленькая собака разбивает стеклянную игрушку, она может сильно пораниться.

Другие новогодние украшения

Гирлянды, дождики, мишура... Новый год для домашних питомцев — очень интересное время. В этот праздник можно как стащить закуски с новогоднего стола, так и поиграть с ёлочными украшениями. Последнее представляет для питомцев смертельную опасность: любого кота или пса придётся откачивать в ветеринарной клинике, если он решит полакомиться мишурой либо дождиком. Для животных ёлочная мишура — не предмет декора, а интересная игрушка, которую даже можно попробовать на вкус. О том, как помочь собаке или коту, если они уже съели мишуру, рассказываем далее.

Что делать, если кот съел ёлочное украшение

Котов к ёлочному декору тянет как магнитом: они готовы часами охотиться на дождик или мишуру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Simol1407

Мишура, дождик или ленточка — без этих ёлочных украшений Новый год невозможно представить. Для домашних питомцев они особенно интересны. Коты воспринимают их как игрушку и могут провести вечность, охотясь на безобидные на первый взгляд украшения. Что делать, если кот съел мишуру или дождик? Не паникуйте.

Не вызывайте у кота рвоту.

Не пытайтесь вытащить мишуру самостоятельно — это может сильно повредить желудок животного.

Отвезите кота в ветеринарную клинику.

А если часть мишуры уже торчит с обратной стороны кота?

В большинстве случаев без помощи ветеринара не обойтись: если животное съело ёлочное украшение, ему нужна профессиональная помощь. Фото © Freepik

В этом случае ситуация также требует от вас максимально аккуратных действий. Не стоит пытаться вытащить мишуру даже сейчас — вы можете повредить внутренние органы животного. Алгоритм таков: ни в коем случае не дёргать мишуру;

проследить за животным, пока мишура не выйдет естественным путём. Если вы заметите кровь или другие необычные явления в стуле животного, везите его к ветеринару;

можно дать коту чайную ложку вазелина, чтобы мишура или дождик не так сильно повредили слизистую оболочку внутри.

Что делать, если собака съела мишуру

С собаками такие печальные события, как поедание мишуры, случаются не так часто, как с котами, но им тоже может понадобиться профессиональная помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShineTerra

Собаки играют с ёлочными украшениями гораздо реже, чем коты, но и у них встречаются несчастливые случайности. Если собака съела мишуру, алгоритм действий прост: только без паники!

не пытайтесь вытащить мишуру самостоятельно;

дайте животному вазелиновое масло. Его нужно впрыснуть в рот собаке из расчёта 15 мл на килограмм веса животного;

отвезите собаку к ветеринару;

в редких случаях может потребоваться операция: врач сделает несколько надрезов на кишечнике и удалит украшение.