Россиян предупредили о штрафе и уголовке за новогодние украшения в подъезде

Некоторые россияне к Новому году украшают не только свои квартиры, но и подъезды в домах. Однако за это можно схлопотать штраф и даже на уголовное наказание, напомнил юрист Константина Крохина. По его словам, если проявить инициативу без ведома управляющей компании, то можно лишиться 15 тысяч рублей. Кроме того, если же ваш декор спровоцируют пожар и гибель людей, то праздники придётся справлять за решёткой.

Специалист отметил, что обычно жители не согласовывают украшение подъезда с соседями, и главное, чтобы у них не возникло претензий. Однако важно помнить о соблюдении санитарных и противопожарных норм. В частности, запрещается захламлять коридоры и эвакуационные выходы, так как это может создать опасные ситуации в случае чрезвычайных происшествий.

«Также при украшении подъезда нельзя применять предметы из пожароопасных материалов, инсталляции должны иметь сертификаты безопасности. Если вы сами изготавливаете украшение своими руками, то его безопасность подтвердить будет невозможно», — добавил юрист в беседе с «Вечерней Москвой».