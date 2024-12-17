Как без стресса вернуться к работе после Нового года: Лайфхаки от психолога

Возвращение к трудовым будням после длительных новогодних каникул может стать настоящим испытанием, ведь человек рискует столкнуться с сильным стрессом. Однако избежать негативного эффекта можно, если соблюдать простые, но важные советы от психолога Елены Гореловой. В частности, она призвала не погружаться в работу с головой после Нового года.

По мнению эксперта, необходимо начать с простых задач, определившись с приоритетами и составив структуру рабочего дня. Также важно заранее нормализовать режим дня, который легко сбить во время праздника. Также стоит разбавить рацион овощами и фруктами и не забывать про физическую активность.

«Простая утренняя зарядка или прогулка на свежем воздухе зарядят вас энергией на целый день. Организуйте своё рабочее пространство так, чтобы вам было удобно и приятно находиться», — отметила собеседница RuNews24.ru.