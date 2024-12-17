Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 08:51

Как без стресса вернуться к работе после Нового года: Лайфхаки от психолога

Психолог Горелова призвала не погружаться в работу с головой после Нового года

Возвращение к трудовым будням после длительных новогодних каникул может стать настоящим испытанием, ведь человек рискует столкнуться с сильным стрессом. Однако избежать негативного эффекта можно, если соблюдать простые, но важные советы от психолога Елены Гореловой. В частности, она призвала не погружаться в работу с головой после Нового года.

По мнению эксперта, необходимо начать с простых задач, определившись с приоритетами и составив структуру рабочего дня. Также важно заранее нормализовать режим дня, который легко сбить во время праздника. Также стоит разбавить рацион овощами и фруктами и не забывать про физическую активность.

«Простая утренняя зарядка или прогулка на свежем воздухе зарядят вас энергией на целый день. Организуйте своё рабочее пространство так, чтобы вам было удобно и приятно находиться», — отметила собеседница RuNews24.ru.

Плавному возвращению в работу поможет также общение с коллегами, так что стоит собираться и обсуждать, кто как провёл Новый год. На рабочем месте можно поставить фоторамки и сувениры для создания уютной атмосферы. Также психолог рекомендовала в течение дня делать перерывы, чтобы прогуляться или просто попить чай.

Россиянам объяснили, в каких случаях можно взять отпуск без содержания
Россиянам объяснили, в каких случаях можно взять отпуск без содержания

Ранее россиянам объяснили, когда выгоднее брать зимний отпуск: в декабре 2024 или январе 2025 года. При этом сами граждане рассказали, куда поедут отдыхать на праздниках.

Обложка ©

pixabay / Sibusky

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Работа
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar