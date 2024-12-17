Как без стресса вернуться к работе после Нового года: Лайфхаки от психолога
Психолог Горелова призвала не погружаться в работу с головой после Нового года
Возвращение к трудовым будням после длительных новогодних каникул может стать настоящим испытанием, ведь человек рискует столкнуться с сильным стрессом. Однако избежать негативного эффекта можно, если соблюдать простые, но важные советы от психолога Елены Гореловой. В частности, она призвала не погружаться в работу с головой после Нового года.
По мнению эксперта, необходимо начать с простых задач, определившись с приоритетами и составив структуру рабочего дня. Также важно заранее нормализовать режим дня, который легко сбить во время праздника. Также стоит разбавить рацион овощами и фруктами и не забывать про физическую активность.
«Простая утренняя зарядка или прогулка на свежем воздухе зарядят вас энергией на целый день. Организуйте своё рабочее пространство так, чтобы вам было удобно и приятно находиться», — отметила собеседница RuNews24.ru.
Плавному возвращению в работу поможет также общение с коллегами, так что стоит собираться и обсуждать, кто как провёл Новый год. На рабочем месте можно поставить фоторамки и сувениры для создания уютной атмосферы. Также психолог рекомендовала в течение дня делать перерывы, чтобы прогуляться или просто попить чай.
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