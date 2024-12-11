Россиянам объяснили, в каких случаях можно взять отпуск без содержания

Потребовать у начальника отпуск без содержания и рвануть на моря, к сожалению, не получится. Законодательство устанавливает строгий перечень случаев, при которых работодатель должен будет отпустить сотрудника на пять календарных дней. Жизненные обстоятельства перечислил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он добавил в беседе с NEWS.ru, что если во время отпуска без содержания работник взял больничный, то его оплата производится только после завершения отпуска. Также Чаплин подчеркнул, что отдельные категории граждан могут рассчитывать на более продолжительный отпуск.