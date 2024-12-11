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Регион
11 декабря, 07:48

Россиянам объяснили, в каких случаях можно взять отпуск без содержания

Депутат Чаплин: Отпуск без содержания можно взять для свадьбы или похорон

Потребовать у начальника отпуск без содержания и рвануть на моря, к сожалению, не получится. Законодательство устанавливает строгий перечень случаев, при которых работодатель должен будет отпустить сотрудника на пять календарных дней. Жизненные обстоятельства перечислил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Такие случаи включают рождение ребёнка, заключение брака или утрату близких родственников с максимальной продолжительностью до пяти календарных дней», — отметил парламентарий.

Он добавил в беседе с NEWS.ru, что если во время отпуска без содержания работник взял больничный, то его оплата производится только после завершения отпуска. Также Чаплин подчеркнул, что отдельные категории граждан могут рассчитывать на более продолжительный отпуск.

«Ветераны ВОВ могут рассчитывать на отпуск до 35 календарных дней в году, пенсионеры по возрасту — до 14 дней, а инвалиды — до 60 дней», — объяснил депутат ГД РФ.
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Ранее юрист назвал самые частые ошибки в загранпаспорте, способные вмиг лишить человека отпуска. А психолог объяснил, как без лишнего стресса вернуться к работе после отпуска. Кроме того, россиян призвали за полгода озаботиться летним отпуском.

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Борис Эльфанд
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