Юрист назвал самые частые ошибки в загранпаспорте, способные в миг лишить человека отпуска
Юрист Косицын: Зачастую в загранпаспорте неверно указывают пол
Россияне временами попадают в неприятные истории, связанные с запретом выезда и изъятием заграничного паспорта из-за ошибки, допущенной при оформлении документа. Юрист Игорь Косицын подчеркнул в беседе с RG.ru, что зачастую проблемы у граждан РФ возникают из-за неправильно указанного пола.
Далее, по его словам, следуют ошибки в машиночитаемой строке, а ещё популярны опечатки в отчествах и месте рождения. Эксперт полагает, что ошибки возникают из-за системных сбоев в механизме подготовки документов, а также из-за загруженности сотрудников ведомства.
«Моя позиция: любая ошибка в паспорте — это ответственность органа, его выдавшего. Турист может заметить, может не заметить, но некачественность оказанной государственной услуги наступает именно из-за действий госоргана, а не невнимательности гражданина», — отметил юрист.
Так или иначе, гражданам следует внимательно изучать документ при получении, подчеркнул специалист. По его словам, если отпуск сорвётся, можно обратиться в суд и даже выиграть дело, но потраченные нервы это не вернёт.
Ранее москвич остался без отпуска в Турции из-за ошибки в загранпаспорте. С аналогичной проблемой столкнулась россиянка из «Хабакасии». Ещё одна гражданка РФ осталась не смогла отдохнуть из-за опечатки в паспорте и отсудила деньги у МВД.