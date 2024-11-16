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16 ноября, 07:22

Юрист назвал самые частые ошибки в загранпаспорте, способные в миг лишить человека отпуска

Юрист Косицын: Зачастую в загранпаспорте неверно указывают пол

Россияне временами попадают в неприятные истории, связанные с запретом выезда и изъятием заграничного паспорта из-за ошибки, допущенной при оформлении документа. Юрист Игорь Косицын подчеркнул в беседе с RG.ru, что зачастую проблемы у граждан РФ возникают из-за неправильно указанного пола.

Далее, по его словам, следуют ошибки в машиночитаемой строке, а ещё популярны опечатки в отчествах и месте рождения. Эксперт полагает, что ошибки возникают из-за системных сбоев в механизме подготовки документов, а также из-за загруженности сотрудников ведомства.

«Моя позиция: любая ошибка в паспорте — это ответственность органа, его выдавшего. Турист может заметить, может не заметить, но некачественность оказанной государственной услуги наступает именно из-за действий госоргана, а не невнимательности гражданина», — отметил юрист.

Так или иначе, гражданам следует внимательно изучать документ при получении, подчеркнул специалист. По его словам, если отпуск сорвётся, можно обратиться в суд и даже выиграть дело, но потраченные нервы это не вернёт.

Россиян предупредили об угрозе изъятия загранпаспортов
Россиян предупредили об угрозе изъятия загранпаспортов

Ранее москвич остался без отпуска в Турции из-за ошибки в загранпаспорте. С аналогичной проблемой столкнулась россиянка из «Хабакасии». Ещё одна гражданка РФ осталась не смогла отдохнуть из-за опечатки в паспорте и отсудила деньги у МВД.

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Борис Эльфанд
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