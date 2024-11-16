Юрист назвал самые частые ошибки в загранпаспорте, способные в миг лишить человека отпуска

Россияне временами попадают в неприятные истории, связанные с запретом выезда и изъятием заграничного паспорта из-за ошибки, допущенной при оформлении документа. Юрист Игорь Косицын подчеркнул в беседе с RG.ru, что зачастую проблемы у граждан РФ возникают из-за неправильно указанного пола.

Далее, по его словам, следуют ошибки в машиночитаемой строке, а ещё популярны опечатки в отчествах и месте рождения. Эксперт полагает, что ошибки возникают из-за системных сбоев в механизме подготовки документов, а также из-за загруженности сотрудников ведомства.

«Моя позиция: любая ошибка в паспорте — это ответственность органа, его выдавшего. Турист может заметить, может не заметить, но некачественность оказанной государственной услуги наступает именно из-за действий госоргана, а не невнимательности гражданина», — отметил юрист.