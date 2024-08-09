Россиянка осталась без отпуска из-за опечатки в паспорте и отсудила деньги у МВД
Mash: Россиянка отсудила у МВД 170 тыс. руб. за сорванный отпуск из-за опечатки
Жительница Нефтеюганска смогла добиться компенсации сорванного заграничного отпуска у МВД, после того как девушку не выпустили из страны из-за ошибки в загранпаспорте летом прошлого года. Служители Фемиды оценили нанесённый россиянке ущерб в 170 тысяч рублей, сообщил Mash.
Отпуск путешественница по имени Маргарита планировала провести с супругом в Таиланде. Путь из ХМАО в столицу острой кухни пролегал через екатеринбургский аэропорт Кольцово, где таможенники и огорошили пассажирку неожиданной новостью. Из-за неправильного написания места рождения девушку развернули в зоне контроля. Спутник же россиянки не столкнулся с подобными проблемами и улетел за рубеж в одиночку.
Маргарита отправилась в суд, где смогла доказать право на получение 20 тысяч рублей материального ущерба и компенсацию части стоимости тура — ещё 150 тысяч. Впрочем, нефтеюганский ОМВД уже объявил о намерении обжаловать решение.
Это далеко не первый случай, когда россияне лишаются долгожданного отпуска за границей из-за опечаток в документах. Скандалить при изъятии загранпаспорта бессмысленно, предупреждал Life.ru ранее. Вместо этого нужно попытаться компенсировать затраченные на путёвку средства по нехитрому алгоритму.
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