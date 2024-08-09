Россиянка осталась без отпуска из-за опечатки в паспорте и отсудила деньги у МВД

Жительница Нефтеюганска смогла добиться компенсации сорванного заграничного отпуска у МВД, после того как девушку не выпустили из страны из-за ошибки в загранпаспорте летом прошлого года. Служители Фемиды оценили нанесённый россиянке ущерб в 170 тысяч рублей, сообщил Mash.

Отпуск путешественница по имени Маргарита планировала провести с супругом в Таиланде. Путь из ХМАО в столицу острой кухни пролегал через екатеринбургский аэропорт Кольцово, где таможенники и огорошили пассажирку неожиданной новостью. Из-за неправильного написания места рождения девушку развернули в зоне контроля. Спутник же россиянки не столкнулся с подобными проблемами и улетел за рубеж в одиночку.