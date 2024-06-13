МИД: Транслитерация не считается основанием для изъятия загранпаспорта

Транслитерация не может быть основанием для изъятия загранпаспортов. Об этом заявили в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел, пишет РБК.

В дипведомстве отметили, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, и в этом случае ошибки не будет. Гражданам не нужно при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, добавили в министерстве.