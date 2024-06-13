МИД: Транслитерация не считается основанием для изъятия загранпаспорта
Транслитерация не может быть основанием для изъятия загранпаспортов. Об этом заявили в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел, пишет РБК.
В дипведомстве отметили, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, и в этом случае ошибки не будет. Гражданам не нужно при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, добавили в министерстве.
Уточняется, что при транслитерации уполномоченные органы МИД и МВД действуют путём простого замещения русских букв латинскими алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков. Они указаны в приложении к административным регламентам, которые утверждены приказами МИД № 2113 и 2114 от 12 февраля 2020 года. При этом гражданин может подать заявление и изменить написание имени или фамилии на основании других документов.
Ранее в АТОР заявили, что отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми. По словам экспертов, проблемы грозят родившимся до 1991 года. В первую очередь это связано с разночтениями в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Life.ru рассказывал о нескольких случаях, когда из-за ошибки в загранпаспорте срывалась поездка. Так, например, произошло с мужчиной из "Ямало-Немецкого АО" и с женщиной из "Хабакасии".
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