Декабрь или январь: Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск
Kp.ru: Брать отпуск в декабре 2024 выгоднее, чем в январе 2025
Если вы устали от зимних холодов и хотите рвануть на отдых в тёплые края или же мечтаете покататься на сноуборде вместо перекладывания бумажек в офисе, то должны помнить, что можете потерять деньги не только из-за самого отпуска, но и из-за особенностей трудового календаря. Благо, редакторы kp.ru выяснили, когда выгоднее взять отпуск.
Если вы выбираете между декабрём текущего года и январём следующего, при прочих равных остановитесь на перовом варианте. Дело в том, что в январе из-за новогодних каникул остаётся очень мало рабочих дней, соответственно, один день при постоянной зарплате ценится выше, чем в декабре.
При этом отпускные рассчитываются с учётом календарных дней. В конечном итоге выходит, что последняя неделя декабря для отпуска выгоднее, чем неделя января, идущая после новогодних каникул. Например, при постоянной зарплате в 50 тысяч рублей разница составляет 420 рублей.
Ранее россияне рассказали, куда поедут отдыхать на праздниках. Тем временем в Госдуме объяснили, в каких случаях можно взять отпуск без содержания. Кстати, уже названы лучшие направления для январского отдыха под любой бюджет.