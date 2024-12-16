Декабрь или январь: Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск

Если вы устали от зимних холодов и хотите рвануть на отдых в тёплые края или же мечтаете покататься на сноуборде вместо перекладывания бумажек в офисе, то должны помнить, что можете потерять деньги не только из-за самого отпуска, но и из-за особенностей трудового календаря. Благо, редакторы kp.ru выяснили, когда выгоднее взять отпуск.

Если вы выбираете между декабрём текущего года и январём следующего, при прочих равных остановитесь на перовом варианте. Дело в том, что в январе из-за новогодних каникул остаётся очень мало рабочих дней, соответственно, один день при постоянной зарплате ценится выше, чем в декабре.