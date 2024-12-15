Новый год на пляже: Россияне рассказали, куда поедут отдыхать на праздниках
«Газета.ru»: Россияне собрались на новогодние каникулы в Азию и Африку
Большинство россиян на ближайших новогодних каникулах собираются отдохнуть в странах Африки. Для этого 64% участников опроса, результаты которого публикует «Газета.ru», выделили от 100 до 300 тысяч рублей. В то же время, те, кто решил остаться в России, намерены провести праздники в Москве и Санкт-Петербурге.
Ещё 16% респондентов готовы потратить на путешествия от 300 до 500 тысяч рублей, чтобы посетить страны Азии. Среди внутренних направлений у них лидируют Алтай и Байкал. Кроме того, 9% туристов могут позволить себе расходы в размере 50-100 тысяч рублей, и они планируют провести каникулы либо в Египте, либо в городах Золотого Кольца.
Премиальный отдых доступен лишь 8% респондентов, которые планируют потратить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей на поездки на Карибские острова и курорты Индийского океана. В качестве альтернативного варианта они рассматривают поездку во Владивосток. В то же время, 3% россиян сократили свой бюджет до 30-50 тысяч рублей и собираются провести отпуск в Сочи, Казани или Иркутске.
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