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15 декабря, 13:13

Новый год на пляже: Россияне рассказали, куда поедут отдыхать на праздниках

«Газета.ru»: Россияне собрались на новогодние каникулы в Азию и Африку

Большинство россиян на ближайших новогодних каникулах собираются отдохнуть в странах Африки. Для этого 64% участников опроса, результаты которого публикует «Газета.ru», выделили от 100 до 300 тысяч рублей. В то же время, те, кто решил остаться в России, намерены провести праздники в Москве и Санкт-Петербурге.

Ещё 16% респондентов готовы потратить на путешествия от 300 до 500 тысяч рублей, чтобы посетить страны Азии. Среди внутренних направлений у них лидируют Алтай и Байкал. Кроме того, 9% туристов могут позволить себе расходы в размере 50-100 тысяч рублей, и они планируют провести каникулы либо в Египте, либо в городах Золотого Кольца.

Премиальный отдых доступен лишь 8% респондентов, которые планируют потратить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей на поездки на Карибские острова и курорты Индийского океана. В качестве альтернативного варианта они рассматривают поездку во Владивосток. В то же время, 3% россиян сократили свой бюджет до 30-50 тысяч рублей и собираются провести отпуск в Сочи, Казани или Иркутске.

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Ранее россияне рассказали, как заботятся о красоте во время путешествий. А эксперты перечислили популярные у граждан направления для отдыха на Новый год. Кстати, россияне установили новый рекорд в сфере внутреннего туризма.

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pixabay / LeeRosario

Борис Эльфанд
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