Новый год на пляже: Россияне рассказали, куда поедут отдыхать на праздниках

Большинство россиян на ближайших новогодних каникулах собираются отдохнуть в странах Африки. Для этого 64% участников опроса, результаты которого публикует «Газета.ru», выделили от 100 до 300 тысяч рублей. В то же время, те, кто решил остаться в России, намерены провести праздники в Москве и Санкт-Петербурге.

Ещё 16% респондентов готовы потратить на путешествия от 300 до 500 тысяч рублей, чтобы посетить страны Азии. Среди внутренних направлений у них лидируют Алтай и Байкал. Кроме того, 9% туристов могут позволить себе расходы в размере 50-100 тысяч рублей, и они планируют провести каникулы либо в Египте, либо в городах Золотого Кольца.