Россияне установили новый рекорд в сфере внутреннего туризма

В 2024 году россияне совершили рекордные 92 миллиона поездок по стране, что стало новым достижением в области внутреннего туризма. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он отметил, что динамика внутреннего туризма в России продолжает расти, и к 2030 году планируется достичь показателя в 140 миллионов поездок.

Как сообщает РИА «ЕАН», спрос на внутренний туризм стабильно высок уже на протяжении последних трех лет, что способствует реализации государственной программы по развитию туризма. По словам Осауленко, текущие показатели позволяют уверенно двигаться к поставленным целям.

В то же время выездной туризм также постепенно восстанавливается. В 2024 году количество зарубежных поездок достигло 75-80% от уровня 2019 года. География путешествий изменилась: акцент перешёл на страны Юго-Восточной Азии, Арабские Эмираты и Индию. Новым направлением стал запуск авиарейсов в Камбоджу, увеличился поток туристов в Шри-Ланку, совершаются полёты на Хайнань и в Пекин. Число рейсов в Стамбул выросло в 1,5 раза.

Эксперты также отмечают, что изменение курса доллара влияет на спрос: после кратковременной паузы наблюдается всплеск продаж, так как туристы стараются быстрее оформить поездки, опасаясь ухудшения ситуации.

Правительство России активно развивает туристическую инфраструктуру и открывает новые маршруты в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это делает путешествия по стране более комфортными и увлекательными.

В этом году также были запущены уникальные туры на Байконур, а спрос на оздоровительный отдых — йога-туры, велнес-туры и спа-туры — остаётся высоким.