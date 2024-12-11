Турэксперт назвал три лучших способа сэкономить на путешествиях
Дмитрий Горин советует планировать путешествия за полгода до предполагаемой даты поездки. Обложка © freepik.com / freepik
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился рекомендациями, как сделать путешествия более доступными в условиях роста цен. Он подчеркнул важность планирования поездок заранее, чтобы воспользоваться преимуществами акций раннего бронирования и избежать высоких цен в пиковые даты.
Горин в беседе с ОСН советует планировать путешествия за полгода до предполагаемой даты поездки. Это особенно актуально для праздничных периодов, таких как новогодние праздники, когда цены на услуги и транспорт достигают максимума. «C учётом принципа динамического ценообразования, как в авиа и ЖД перевозках, так и в туризме, лучше, конечно, планировать путешествия по акциям раннего бронирования примерно за полгода. В этот период скидки максимальные», — подчеркнул эксперт.
Среди способов сократить расходы на транспорт Горин выделяет покупку билетов по невозвратным тарифам и использование безбагажных тарифов. Кроме того, стыковочные рейсы часто дешевле прямых, что может стать хорошей альтернативой для международных перелётов.
Горин также рекомендует использовать программы лояльности авиакомпаний и туристических агентств, которые предлагают скидки постоянным клиентам. Накопленные бонусы можно использовать для покупки билетов. Кроме того, комбинирование различных видов транспорта, таких как поезд и автобус, может предложить дополнительные возможности для экономии.
В условиях динамичного ценообразования важно быстро принимать решения о покупке билетов и туров. Цены могут изменяться буквально каждую секунду, поэтому увидев выгодное предложение, стоит его сразу же бронировать.
Ранее россиянам посоветовали начать раннее планирование летнего отдыха. По словам эксперта, стоит обратить внимание на пакетные туры за границу.