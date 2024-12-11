Турэксперт назвал три лучших способа сэкономить на путешествиях

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился рекомендациями, как сделать путешествия более доступными в условиях роста цен. Он подчеркнул важность планирования поездок заранее, чтобы воспользоваться преимуществами акций раннего бронирования и избежать высоких цен в пиковые даты.

Горин в беседе с ОСН советует планировать путешествия за полгода до предполагаемой даты поездки. Это особенно актуально для праздничных периодов, таких как новогодние праздники, когда цены на услуги и транспорт достигают максимума. «C учётом принципа динамического ценообразования, как в авиа и ЖД перевозках, так и в туризме, лучше, конечно, планировать путешествия по акциям раннего бронирования примерно за полгода. В этот период скидки максимальные», — подчеркнул эксперт.

Среди способов сократить расходы на транспорт Горин выделяет покупку билетов по невозвратным тарифам и использование безбагажных тарифов. Кроме того, стыковочные рейсы часто дешевле прямых, что может стать хорошей альтернативой для международных перелётов.

Горин также рекомендует использовать программы лояльности авиакомпаний и туристических агентств, которые предлагают скидки постоянным клиентам. Накопленные бонусы можно использовать для покупки билетов. Кроме того, комбинирование различных видов транспорта, таких как поезд и автобус, может предложить дополнительные возможности для экономии.

В условиях динамичного ценообразования важно быстро принимать решения о покупке билетов и туров. Цены могут изменяться буквально каждую секунду, поэтому увидев выгодное предложение, стоит его сразу же бронировать.