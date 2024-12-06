В Турции опровергли слухи о приостановке раннего бронирования отелей для россиян

Турция не приостанавливала для граждан РФ возможность осуществлять раннее бронирование отелей, в появившихся слухах виноваты СМИ, распространившие недостоверную информацию. Об этом сообщили турецком посольстве в Москве.

«Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

В посольстве добавили, что ложная статья, где говорилось о приостановке раннего бронирования, вышла в одной из турецких газет, и затем распространилась по другим СМИ. В действительности же россияне, которые хотят отдохнуть в Турции, могут без проблем делать раннее бронирование через туроператоров и турагентства, работающие в РФ.