«Может стать ещё хуже»: В посольстве РФ в Турции раскритиковали отказ от All inclusive

Отказ от системы «всё включено» в турецких отелях может обернуться сложностями с оплатой из-за обстановки обслуживания платёжных карт системы «Мир» у граждан РФ. Такое мнение выразил российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью изданию Ekonomim.

Дипломат признал, что система «всё включено» имеет свои недостатки, основными из которых являются финансовые издержки. Однако отказ от такого формата обслуживания может разрушить уже устоявшуюся, налаженную и исправно функционирующую систему, что чревато печальными последствиями.

«Допустим, мы переходим на другую систему <...> «a la сarte» (система заказа отдельных блюд в строгом соответствии с меню. — Прим. Life.ru). Однако не потребует ли этот переход весьма значительных затрат? В ресторанах «a la сarte» будут востребованы и более качественная, продвинутая логистика и высококвалифицированные кадры, прежде всего официанты и намного более сложный бухгалтерский учёт», — предупредил Ерхов.

Дипломат добавил, что туристы в свою очередь станут требовать значительное снижения цен на проживание в отелях, раз им придётся доплачивать за еду. Здесь возникает целый ряд вопросов — не начнут ли туристы «голосовать ногами»? Согласятся ли руководства отелей на дополнительные расходы? Кроме того, вопрос способа оплаты в Турции по-прежнему стоит остро: карты «Мир» не работают, альтернативные способы оплаты то появляются, то исчезают. Все эти факторы требуют самого тщательного подсчёта при принятии решения о судьбе программы «всё включено», подытожил посол РФ.