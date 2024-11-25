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25 ноября, 11:55

«Может стать ещё хуже»: В посольстве РФ в Турции раскритиковали отказ от All inclusive

Посол Ерхов: Отказ от «всё включено» в Турции может создать больше проблем

Отказ от системы «всё включено» в турецких отелях может обернуться сложностями с оплатой из-за обстановки обслуживания платёжных карт системы «Мир» у граждан РФ. Такое мнение выразил российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью изданию Ekonomim.

Дипломат признал, что система «всё включено» имеет свои недостатки, основными из которых являются финансовые издержки. Однако отказ от такого формата обслуживания может разрушить уже устоявшуюся, налаженную и исправно функционирующую систему, что чревато печальными последствиями.

«Допустим, мы переходим на другую систему <...> «a la сarte» (система заказа отдельных блюд в строгом соответствии с меню. — Прим. Life.ru). Однако не потребует ли этот переход весьма значительных затрат? В ресторанах «a la сarte» будут востребованы и более качественная, продвинутая логистика и высококвалифицированные кадры, прежде всего официанты и намного более сложный бухгалтерский учёт», — предупредил Ерхов.

Дипломат добавил, что туристы в свою очередь станут требовать значительное снижения цен на проживание в отелях, раз им придётся доплачивать за еду. Здесь возникает целый ряд вопросов — не начнут ли туристы «голосовать ногами»? Согласятся ли руководства отелей на дополнительные расходы? Кроме того, вопрос способа оплаты в Турции по-прежнему стоит остро: карты «Мир» не работают, альтернативные способы оплаты то появляются, то исчезают. Все эти факторы требуют самого тщательного подсчёта при принятии решения о судьбе программы «всё включено», подытожил посол РФ.

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Напомним, что в туриндустрии Антальи уже некоторое время обсуждается отказ от системы «всё включено». С одной стороны в ассоциации отельеров утверждают, что нынешний формат обслуживания в гостиницах Турции привёл к тому, что туристы почти не покидают стен отеля и много едят, что пагубно сказывается на их здоровье. Контраргумент напрашивается сам собой: упразднение All inclusive снизит интерес россиян к поездкам в турецкую республику, ведь система позволяет туристам значительно сэкономить на еде и развлечениях, особенно учитывая рост стоимости услуг общепита.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider

Юрий Лысенко
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