Турецкие отели обсуждают возможную отмену системы «всё включено»

По данным РИА Новости , представители туристической индустрии Антальи выражают опасения, что отказ от этого популярного формата может снизить интерес россиян к поездкам в Турцию. Основной причиной является то, что данная система позволяет туристам экономить на питании и развлечениях, что особенно актуально на фоне роста цен в кафе и ресторанах

«Мы видим, что система „всё включено“ в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят. Это вредит здоровью людей и раскрытию туристического потенциала страны», — заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

Однако Устаоглу считает, что полный отказ от системы маловероятен. Он отмечает, что турецкий бизнес испытывает усталость от этого формата и рассматривает возможность его пересмотра. Устаоглу уверен, что отмена системы не приведет к значительному оттоку туристов из России, так как отели могут предложить альтернативные форматы отдыха.

Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть подход к организации отдыха. Глава Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил вариант, при котором туристы смогут выбирать только нужные им опции, например, отдых в гостинице без алкоголя. Это позволит сохранить привлекательность турецких курортов и адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям.

Российский союз туриндустрии подтверждает, что отдых в отелях с системой «всё включено» остается выгодным для семейного отдыха, особенно на фоне инфляции и подорожания продуктов. По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, цены на питание в кафе и ресторанах выросли в несколько раз за последние два года, что делает систему «всё включено» более привлекательной для туристов.