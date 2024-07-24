11 тысяч за сутки: Назван самый дорогой пляжный курорт России

Адлер стал самым дорогим российским пляжным курортом в нынешнем сезоне. Самостоятельные путешественники в среднем тратили там 11 тысяч рублей за сутки, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

На втором месте по дороговизне оказался Абрау-Дюрсо со средним суточным чеком в размере 8,1 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Ялта — там средний чек составил 7,6 тысячи рублей. В топ-5 также вошли Геленджик и Сочи. На этих курортах соотечественники в среднем тратили 5,9 тысячи рублей за сутки.

При этом самый бюджетный отдых предлагали гостиницы в Керчи (средняя стоимость за ночь составляет 3,1 тысячи рублей), в Судаке (3,5 тысячи рублей) и в Феодосии (3,8 тысячи рублей). В Краснодарском крае, по данным АТАГ, самый низкий средний чек зафиксирован в Кучугурах (3,9 тысячи рублей), в станице Голубицкой (4,3 тысячи рублей), и в Ейске (4,8 тысячи рублей).