14 часов на полу: Life.ru снял обстановку в турецком аэропорту, где застряли сотни россиян
Пассажиры 14 часов прождали в аэропорте отложенный рейс Анталья—Пермь
Только что отдохнувшие в Турции россияне получили шанс ещё немного расслабиться в ожидании самолёта, вылет которого в итоге задержался на 14 часов. Всё это время людям пришлось просидеть в аэропорту. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
По информации телеграм-канала, регистрация на рейс "Уральских авиалиний" из Антальи в Пермь проходила три часа, а вылета пришлось подождать ещё 11 часов. Сотни людей искали место, где можно хотя бы присесть, а некоторые предпочли расположиться прямо на полу.
Один из пассажиров рассказал, что за всё это время, пока они все там торчали, их накормили всего два раза: бургером и картошкой фри. Сейчас уставшие сразу после отдыха туристы уже добрались до Перми.
Но россияне не единственные, кто с этим столкнулся на днях, поскольку ранее в мире произошёл масштабный технологический сбой, из-за которого аэропортам пришлось отменить 1,3 тысячи рейсов и задержать 3265 самолётов.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА