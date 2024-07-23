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23 июля, 09:40

14 часов на полу: Life.ru снял обстановку в турецком аэропорту, где застряли сотни россиян

Пассажиры 14 часов прождали в аэропорте отложенный рейс Анталья—Пермь

Только что отдохнувшие в Турции россияне получили шанс ещё немного расслабиться в ожидании самолёта, вылет которого в итоге задержался на 14 часов. Всё это время людям пришлось просидеть в аэропорту. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Люди ожидают рейса в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Люди ожидают рейса в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, регистрация на рейс "Уральских авиалиний" из Антальи в Пермь проходила три часа, а вылета пришлось подождать ещё 11 часов. Сотни людей искали место, где можно хотя бы присесть, а некоторые предпочли расположиться прямо на полу.

Люди ожидают рейса в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Люди ожидают рейса в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Один из пассажиров рассказал, что за всё это время, пока они все там торчали, их накормили всего два раза: бургером и картошкой фри. Сейчас уставшие сразу после отдыха туристы уже добрались до Перми.

Люди ожидают рейса в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Люди ожидают рейса в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Но россияне не единственные, кто с этим столкнулся на днях, поскольку ранее в мире произошёл масштабный технологический сбой, из-за которого аэропортам пришлось отменить 1,3 тысячи рейсов и задержать 3265 самолётов.

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Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Владимир Озеров
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