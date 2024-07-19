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19 июля, 14:32

Стало известно, сколько авиарейсов перенесли или отменили в мире из-за масштабного сбоя

FlightAware: Более 2,2 тысячи рейсов отменили в мире из-за технологического сбоя

Десятки тысяч авиарейсов отменили или перенесли по всему миру 19 июля из-за масштабного технологического сбоя, следует из данных профильного сервиса FlightAware. Например, в США отменены свыше 1,3 тысячи рейсов и задержаны 3265 самолётов.

"Общее число задержанных [рейсов в мире] сегодня: 23 929, <...> общее число отмен: 2290", — говорится на сайте.

Windows "лёг" не из-за кибератаки
Windows "лёг" не из-за кибератаки

Напомним, утром 19 июля стало известно о масштабных сбоях в работе компьютеров на операционной системе Windows по всему миру. Из-за этого возникли проблемы с функционированием банков, операторов связи, СМИ и даже аэропортов. Так, рейсы массово отменяли и задерживали в США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании и Турции. Предварительно, причиной стало последнее обновление программы от поставщика решений в области информационной безопасности, из-за чего компьютеры уходили в вечную перезагрузку и демонстрировали "экраны смерти". В Microsoft уже заявили о найденной первопричине технологического сбоя и её решении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frau aus UA

Матвей Константинов
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