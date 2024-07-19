Стало известно, сколько авиарейсов перенесли или отменили в мире из-за масштабного сбоя

Десятки тысяч авиарейсов отменили или перенесли по всему миру 19 июля из-за масштабного технологического сбоя, следует из данных профильного сервиса FlightAware. Например, в США отменены свыше 1,3 тысячи рейсов и задержаны 3265 самолётов.