На летевшем из Ташкента в Москву "боинге" заметили "аномалию" сразу же после взлёта

Рейсу Uzbekistan Airways из Ташкента в Москву в воскресенье, 21 июля, пришлось вернуться в аэропорт. Там заявили, что причина случившегося — технические неполадки "боинга".

"Самолёт Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Экипаж обнаружил техническую неисправность лайнера при взлёте", — отметили в аэропорту Ташкента в беседе с РИА "Новости".