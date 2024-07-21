На летевшем из Ташкента в Москву "боинге" заметили "аномалию" сразу же после взлёта
Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт из-за технических неполадок
Рейсу Uzbekistan Airways из Ташкента в Москву в воскресенье, 21 июля, пришлось вернуться в аэропорт. Там заявили, что причина случившегося — технические неполадки "боинга".
"Самолёт Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Экипаж обнаружил техническую неисправность лайнера при взлёте", — отметили в аэропорту Ташкента в беседе с РИА "Новости".
Самолёт сел в штатном режиме. Сотрудники авиакомпании решили отправить пассажиров в российскую столицу на другом борту.
Ранее Life.ru рассказывал, что Boeing 777, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Причиной стало срабатывание датчика задымления, при этом никаких признаков такового обнаружено не было. Пассажиры севшего в Красноярске "боинга" поблагодарили Россию за гостеприимство.
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