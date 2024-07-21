Более 350 российских туристов застряли в Турции из-за поломки самолёта Azur Air

В аэропорту Турции застряли туристы из Казани. Рейс компании Azur Air из Даламана в столицу Татарстана перенесли на 15 часов. Пассажирам задержку объяснили поломкой самолёта Boeing 707 авиакомпании Azur Air.

Более 350 туристов должны были улететь домой ещё сегодня в 8:25, однако теперь рейс будет только в 23:30. Причём вылет в обратном направлении тоже задерживают, о чём свидетельствует онлайн-табло казанского аэропорта.