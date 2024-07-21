Более 350 российских туристов застряли в Турции из-за поломки самолёта Azur Air
В аэропорту Турции застряли туристы из Казани. Рейс компании Azur Air из Даламана в столицу Татарстана перенесли на 15 часов. Пассажирам задержку объяснили поломкой самолёта Boeing 707 авиакомпании Azur Air.
Более 350 туристов должны были улететь домой ещё сегодня в 8:25, однако теперь рейс будет только в 23:30. Причём вылет в обратном направлении тоже задерживают, о чём свидетельствует онлайн-табло казанского аэропорта.
Напомним, утром 30 июня другой самолёт Azur Air задержали в Москве при вылете в Анталью. Более 300 пассажиров ждали вылета в душном самолёте, им не раздавали воду и не включали кондиционер. Из-за духоты у 12-летней девочки пошла кровь из носа, ей помогли. Позже стало известно, что на самолёте Azur Air, который не смог улететь в Анталью из-за поломки, планировали отправить 336 туристов в Даламан. Их рейс тоже задержали минимум на четыре часа.
Unsplash / Rocker Sta