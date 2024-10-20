Кошелёк скажет спасибо: Travel-эксперт назвал пять преимуществ осенних путешествий

Осенний отпуск вовсе не обязательно проводить дома в компании тоски от серых туч и холодных дождей. Этот период — идеальное время для путешествий, которые во многом выигрывают даже у летних поездок. Пять поводов устроить себе незабываемый вояж в преддверии зимы для Life.ru перечислил travel-эксперт Тариел Гажиенко.

Одно из главных преимуществ осеннего отдыха — цены, подчеркнул наш собеседник. На некоторых курортах погода в межсезонье всё ещё комфортная, а стоимость услуг становится намного ниже. Особенно экономным туристам стоит задуматься о зарубежных направлениях: Турции, ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке. Там сентябрь и начало октября считаются концом сезона, и есть шанс купить выгодную путёвку. Но тянуть не стоит — к началу ноября скидки закончатся.

Вторая причина: меньше людей. В июле и августе в отпуск едут преимущественно семьи с детьми. А в сентябре-октябре, когда начинается учебный год, таких семей вплоть до осенних каникул на всех курортах на порядок меньше. Соответственно, отели меньше заполнены. И для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, сентябрь-октябрь — оптимальное время для поездки. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Осенняя пора — период живописнейших пейзажей, назвал третье преимущество Гажиенко. Это касается не только нашей родины, но и зарубежных государств вроде Турции или стран Европы. Четвёртым плюсом является отличная погода. Испепеляющая жара осталась позади, а заморозки ещё не пришли. Самое время побаловать себя пешими прогулками, не боясь обгореть на солнце или застудить горло.

«И, наконец, осень для путешествий — отличный способ продлить лето. Даже если вы просто переместитесь из одного региона России в другой, более южный, то сможете «убежать» от дождливой промозглой погоды туда, где ещё светит солнце и можно гулять по улицам без верхней одежды. Ради летнего настроения однозначно стоит сорваться с места!» — подытожил турэксперт.