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28 ноября, 13:30

Россиянам объяснили, как дорогой доллар отразится на стоимости путешествий

Вице-президент РСТ призвал начать планировать летние поездки из-за курса доллара

Многие россияне переживают, что высокий курс доллара и евро может отразиться на стоимости туристических поездок за границу. Каких изменений ждать, Life.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«На фоне ослабления рубля, так как цены в валюте не поменялись, а поменялись в рублях, наверное, нужно при планировании международных путешествий отслеживать курсы валют и не забывать про акции раннего бронирования. Сейчас уже речь идёт не про зиму больше, а про лето, так как стартовали уже продажи следующего летнего туристического сезона», пояснил он.

Поэтому эксперт посоветовал начать раннее планирование летнего отдыха. Обратить внимание стоит на пакетные туры за границу, так как у турагентов и туроператоров специальные цены на гостиницу и перелёт. А самостоятельное путешествие может действительно сейчас обойтись существенно дороже, добавил Горин.

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Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали более 114 рублей, а за евро — почти 120 рублей. Впоследствии рубль отыграл часть позиций, резко укрепившись. Что в ближайшие дни будет происходить с российской валютой — читайте в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Екатерина Хмелева
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