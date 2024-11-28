Россиянам объяснили, как дорогой доллар отразится на стоимости путешествий

«На фоне ослабления рубля, так как цены в валюте не поменялись, а поменялись в рублях, наверное, нужно при планировании международных путешествий отслеживать курсы валют и не забывать про акции раннего бронирования. Сейчас уже речь идёт не про зиму больше, а про лето, так как стартовали уже продажи следующего летнего туристического сезона», — пояснил он.