Россиянам объяснили, как дорогой доллар отразится на стоимости путешествий
Вице-президент РСТ призвал начать планировать летние поездки из-за курса доллара
Многие россияне переживают, что высокий курс доллара и евро может отразиться на стоимости туристических поездок за границу. Каких изменений ждать, Life.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«На фоне ослабления рубля, так как цены в валюте не поменялись, а поменялись в рублях, наверное, нужно при планировании международных путешествий отслеживать курсы валют и не забывать про акции раннего бронирования. Сейчас уже речь идёт не про зиму больше, а про лето, так как стартовали уже продажи следующего летнего туристического сезона», — пояснил он.
Поэтому эксперт посоветовал начать раннее планирование летнего отдыха. Обратить внимание стоит на пакетные туры за границу, так как у турагентов и туроператоров специальные цены на гостиницу и перелёт. А самостоятельное путешествие может действительно сейчас обойтись существенно дороже, добавил Горин.
Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали более 114 рублей, а за евро — почти 120 рублей. Впоследствии рубль отыграл часть позиций, резко укрепившись. Что в ближайшие дни будет происходить с российской валютой — читайте в материале Life.ru.
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