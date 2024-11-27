Шуба для жены, вклады и отдых в России: Эксперты дали ценные советы на фоне роста курса доллара

На текущий момент сложно предсказать, куда двинется рубль. Но вероятнее всего до конца 2024 года российская валюта останется в районе 110-113, так как чисто исторически вторая половина года всегда хуже для рубля. А вот после инаугурации Дональда Трампа и, может быть, переговоров с Владимиром Путиным, рынки успокоятся и рубль начнёт укрепляться до 95-100. Так ситуация с ростом курса доллара в беседе с Life.ru прокомментировал аналитик Денис Миролюбов.

«Люди должны отдыхать в России, тогда и проблем с обменом валюты не будет. Надо относиться спокойно к росту доллара. Если у вас лишние деньги, не надо их тратить на валюту. Лучше купить жене или себе шубу. Если до конца года не купить шубу, следующий год для вас не будет удачным. И, конечно, лучше вложить свои рубли во вклады», — добавил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.