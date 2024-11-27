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27 ноября, 18:44

«Торговый баланс крепкий»: Глава Минэкономразвития оценил рост курса доллара

Решетников: Курс стабилизируется, фундаментальных причин в ослаблении рубля нет

Министр экономического развития России Максим Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля. По его словам, на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая, а после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется.

«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления — укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ, — поделился министр в разговоре с журналистами в кулуарах российско-казахстанского саммита в Астане.

По наблюдениям Решетникова, российская экономика сегодня значительно меньше зависит от расчётов в валютах недружественных стран — доля российского рубля во 2 полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. Влияние динамики курса на инфляцию сейчас заметно ниже, чем это было раньше.

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Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. Сегодня за единицу американской валюты требуют 113 рублей. Курс евро также вырос более чем на 4% — почти 120 рублей. Песков отметил незначительность подорожания доллара для россиян. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что зарплату граждане получают в рублях.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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