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20 ноября, 04:40

Потеряете деньги: Названо самое неудачное время для отпускных путешествий в 2025 году

Эксперт Южалин: Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2025 году станет январь

Россиянам не стоит планировать отпуск на январь 2025-го, считает юрист Александр Южалин. В этом месяце меньше всего рабочих дней, а значит можно легко потерять в деньгах, начав год с отдыха, пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Собеседник агентства напомнил, что традиционно в месяцы с небольшим количеством рабочих дней стоимость одного дня выше среднедневного заработка. Именно поэтому в такие периоды выгоднее проводить время на своём посту, а путешествия переносить на месяцы с плотными графиками.

«Самым «невыгодным» месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь», — перечислил руководитель юридической практики сервиса SuperJob.

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А россиян тем временем ожидает ещё одна шестидневная рабочая неделя перед самым Новым годом. Она продлится с 23 по 29 декабря из-за переноса выходного с 28 декабря на 30 число.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

Илья Пушкарев
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