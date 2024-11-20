Потеряете деньги: Названо самое неудачное время для отпускных путешествий в 2025 году

Россиянам не стоит планировать отпуск на январь 2025-го, считает юрист Александр Южалин. В этом месяце меньше всего рабочих дней, а значит можно легко потерять в деньгах, начав год с отдыха, пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Собеседник агентства напомнил, что традиционно в месяцы с небольшим количеством рабочих дней стоимость одного дня выше среднедневного заработка. Именно поэтому в такие периоды выгоднее проводить время на своём посту, а путешествия переносить на месяцы с плотными графиками.

«Самым «невыгодным» месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь», — перечислил руководитель юридической практики сервиса SuperJob.