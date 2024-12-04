Пять лучших направлений для новогоднего отдыха в России: советы эксперта

Новогодние каникулы — это прекрасная возможность для путешествий по России. Вице-президент Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин выделил пять самых популярных направлений для зимнего отдыха, которые предлагают разнообразные впечатления и развлечения, сообщает URA.ru.

Краснодарский край занимает первое место в списке предпочтений туристов. Сочи и Красная Поляна привлекают как любителей прогулок по морскому побережью, так и поклонников горнолыжного спорта. Туристы из Москвы могут забронировать двухдневный тур в Краснодарский край от 48 764 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 56 480 рублей.

Москва также является популярным выбором для новогоднего отдыха. Двухдневное пребывание в столице для жителей Екатеринбурга обойдётся минимум в 52 076 рублей, а для туристов из Санкт-Петербурга — от 24 791 рубля. «Москва предлагает туристам тысячу и одно развлечение, сотни, если не тысячи площадок, где будут праздновать Новый год, катки, фейерверки и прочие интересные вещи», — говорит Ромашкин.

Санкт-Петербург занимает третье место в рейтинге. Город привлекает тех, кто хочет насладиться культурной программой и посетить музеи, такие как Эрмитаж, который будет открыт уже со 2 января. Поездка на два дня из Москвы в Санкт-Петербург обойдется примерно в 28 195 рублей.

На четвёртом месте находятся Кавказские Минеральные Воды, которые выбирают туристы, стремящиеся к оздоровлению. Стоимость тура из Москвы начинается от 48 612 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 44 852 рублей.

Замыкает рейтинг Великий Устюг, родина Деда Мороза. Этот город особенно популярен среди семей с детьми. Железнодорожные и автобусные туры из Москвы стоят от 30 000 рублей на одного взрослого, а из Санкт-Петербурга — от 18 000 рублей за экскурсионную программу.

Эксперт отмечает, что сервис в перечисленных направлениях находится на высоком уровне, и количество довольных туристов близко к 100%. Независимо от выбранного направления, путешествие по России в новогодние каникулы обещает быть увлекательным и запоминающимся.