Россияне рассказали, куда хотят отправиться на новогодние праздники

Согласно исследованию, проведённому сервисами «Работа.ру» и «СберАвто», россияне активно планируют новогодние путешествия, выбирая наиболее популярные направления, сообщает газета «Известия». Лидерами списка стали Санкт-Петербург и Москва, набравшие 40% и 35% голосов соответственно. Эти города привлекают туристов своими достопримечательностями, богатой историей и разнообразием развлечений.

Не менее популярны Великий Устюг (26%), Байкал (25%), Карелия (22%) и Сочи (21%). Суздаль и Калининград получили по 19% голосов, а Казань, Ярославль и Нижний Новгород также вошли в число предпочтительных направлений. Среди менее популярных, но всё же востребованных мест оказались Сергиев Посад, Кострома и Владивосток.

Выбирая, куда поехать, россияне руководствуются несколькими факторами. На первом месте — наличие интересных достопримечательностей (55%), за ним следуют необычная природа и значимая история региона (40%). Разнообразие развлечений привлекает 34% опрошенных, а удобство передвижения важно для 25%. Вкусная еда и доступный бюджет также играют значительную роль, их отметили 22% и 21% респондентов соответственно.

Большинство путешественников предпочитают автомобиль как средство передвижения (39%), за ним следуют поезд (33%), автобус (17%) и самолет (11%). Бюджет на путешествие варьируется: 11% планируют потратить до 10 тыс. рублей, 13% — от 11 до 20 тыс., 18% — от 21 до 30 тыс. рублей. Наиболее распространённый бюджет — от 31 до 50 тыс. рублей, его указали 32% опрошенных. Более крупные суммы, от 51 до 100 тыс. рублей, готовы потратить 19% россиян, а 7% рассчитывают на расходы свыше 101 тыс. рублей.

Эксперты «СберАвто» также проанализировали среднюю стоимость автомобильных поездок из Москвы в топ-5 популярных городов. Самым дорогим направлением оказался Байкал, поездка туда обойдется в 59,4 тыс. рублей. Путешествие в Санкт-Петербург стоит около 11 тыс. рублей, а поездки в Карелию и Великий Устюг — 9,8 и 9,2 тыс. рублей соответственно.