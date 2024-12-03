Отдых от работы: Life.ru узнал о планах россиян на новогодние каникулы

Большая часть россиян (76,9%) планируют встретить Новый год с семьёй. Праздник в кругу друзей проведут 7,9% жителей страны, а 8,4% встретят 2025-й в одиночестве. Каждый третий (35,4%) услышит бой курантов в поездке по стране (21,7%) или за рубежом (12,7%), почти столько же (30,5%) останутся дома. А вот сразу после зимнего торжества около половины граждан РФ отправятся в путешествие, стало известно Life.ru.

По данным опроса сервиса OneTwoTrip, 41,9% респондентов уже запланировали поездку на каникулы. Почти 60% из них выбрали российские направления, в тройку самых популярных вошли Сочи (10,3%), Москва (8,5%) и Санкт-Петербург (6,6%). Треть путешественников улетит греть косточки за границу — в Таиланд (7,4%), Турцию (4,4%) или Вьетнам (3,3%). Оставшиеся 12,3% ещё думают над пунктом назначения.

Планов на новогодние каникулы пока нет у 26,8% опрошенных. 15,8% россиян посвятят передышку на работе прогулкам по родному городу, а примерно каждый десятый (11,9%) отдохнёт дома.