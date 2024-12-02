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2 декабря, 10:08

В поисках аниме и гейш: Десятки тысяч российских туристов ринулись в Японию

SHOT ПРОВЕРКА: Туристы из РФ стали на 50% чаще выбирать поездки в Японию

Токио и Фудзияма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stockbym

Токио и Фудзияма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stockbym

В этом году россияне сделали 60 тысяч оформленных визитов в Японию. Прогнозируется, что количество туристических поездок увеличится в 1,6 раза в следующем году. Туристам из РФ нравится особая японская архитектура, азиатская кухня и аниме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Несмотря на то, что пляжного отдыха в Японии не сыскать, Страна восходящего солнца всё же пользуется большой популярностью среди российских туристов. Благотворно на турпоток влияют упрощённые условия получения визы (требует не так много документов) и подешевевшая транзитная логистика — спасибо перевозчикам из Китая. А вот у японской иены дела обстоят не лучшим образом, что делает путешествия к земле самураев выгоднее в сравнении с предыдущим периодом.

Однако кимоно на маркетплейсе присматривать пока рановато, если вы не готовы выделить на поездку 350—400 тысяч рублей — именно столько в среднем стоит 10 дней на японском архипелаге.

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с машиной полиции
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Однако опытные путешественники говорят, что Япония во всей красе раскрывается к цветению сакуры, а она цветёт только к концу зимы. Ранее Life.ru рассказывал, что в декабре 46% российских туристов планируют поехать в Таиланд, который остаётся самым популярным направлением для зимнего отдыха за границей.

Владимир Озеров
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