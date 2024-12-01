Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с машиной полиции

В Тоттори автомобиль, перевозивший премьер-министра Японии Сигэру Исибу, попал в аварию, столкнувшись с полицейской машиной из охраны кортежа. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По имеющимся данным, ДТП произошло, когда кортеж направлялся в аэропорт для возвращения главы правительства в Токио. На одном из светофоров машина охраны остановилась на красный сигнал, и транспортное средство премьера въехало в неё. В результате инцидента сам Исиба, как и его помощники, не получили травм.