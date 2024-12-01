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1 декабря, 04:54

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с машиной полиции

Японский премьер Сигэру Исибу попал в аварию. Обложка © Х / 金髪の言の葉

Японский премьер Сигэру Исибу попал в аварию. Обложка © Х / 金髪の言の葉

В Тоттори автомобиль, перевозивший премьер-министра Японии Сигэру Исибу, попал в аварию, столкнувшись с полицейской машиной из охраны кортежа. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По имеющимся данным, ДТП произошло, когда кортеж направлялся в аэропорт для возвращения главы правительства в Токио. На одном из светофоров машина охраны остановилась на красный сигнал, и транспортное средство премьера въехало в неё. В результате инцидента сам Исиба, как и его помощники, не получили травм.

Автомобиль из кортежа японского премьера Сигэру Исибы, попавшего в аварию. Фото © Х / 金髪の言の葉

Автомобиль из кортежа японского премьера Сигэру Исибы, попавшего в аварию. Фото © Х / 金髪の言の葉

Автомобиль из кортежа японского премьера Сигэру Исибы, попавшего в аварию. Фото © Х / 金髪の言の葉

Автомобиль из кортежа японского премьера Сигэру Исибы, попавшего в аварию. Фото © Х / 金髪の言の葉

В Тоттори премьер ранее провёл встречу с жителями города и активистами Либерально-демократической партии.

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Напомним, 11 ноября глава Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба был избран премьер-министром. В ходе второго тура голосования в нижней палате парламента, которая имеет приоритет в вопросах назначения главы правительства, он получил более половины голосов депутатов. На намерение Токио добиться мирного договора с Москвой, в МИД РФ обозначили, что это возможно в случае отказа от враждебной политики в отношении России.

Артём Гапоненко
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