Премьером Японии избран местный «Жириновский»

Глава Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба был избран премьер-министром. В ходе второго тура голосования в нижней палате парламента, которая имеет приоритет в вопросах назначения главы правительства, он получил более половины голосов депутатов.

Исиба получил поддержку 221 парламентария, тогда как председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода заручился поддержкой 160 депутатов. Всего было подано 381 действительный голос.

В течение дня Исиба сформирует свое второе правительств. Ожидается, что состав правительства останется почти неизменным, за исключением постов министров, которые не смогли переизбраться на выборах 27 октября. В частности, министром юстиции станет Кэйсукэ Судзуки, а главой Минсельхоза - Таку Это. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, традиционно занимаемая представителем младшего партнера коалиции партии «Комэйто» , вероятно, займет Хиромаса Накано.

Состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито во второй половине дня.