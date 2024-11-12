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12 ноября, 18:55

Премьер Японии уснул во время собственного переизбрания пост главы Правительства

Сигэру Исиба. Фото © Nikkei

Сигэру Исиба. Фото © Nikkei

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул во время собственного переизбрания на пост главы правительства, сообщает Nikkei.

Сигэру Исиба уснул во время собственного переизбрания. Видео © Nikkei

«Премьер-министр Сигэру Исиба, похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании Палаты представителей 11 числа. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — поделились в издании.

Главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси объяснил, что премьер-министр уснул из-за принятого накануне лекарства от простуды. Он также подчеркнул, что у Исибы нет никаких серьёзных проблем со здоровьем, но ему вызывали врачей вечером 9 ноября.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Япония парировала примирительный сигнал Путина с «Валдая» двойным выпадом. Страна продолжит санкционную политику в отношении России из-за украинского конфликта. Министр также намекнул, что у РФ и Японии есть и другие «сложные проблемы», поэтому Токио будет вести внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов.

Алена Пенчугина
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