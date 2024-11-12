Премьер Японии уснул во время собственного переизбрания пост главы Правительства

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул во время собственного переизбрания на пост главы правительства, сообщает Nikkei.

Сигэру Исиба уснул во время собственного переизбрания. Видео © Nikkei

«Премьер-министр Сигэру Исиба, похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании Палаты представителей 11 числа. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — поделились в издании.

Главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси объяснил, что премьер-министр уснул из-за принятого накануне лекарства от простуды. Он также подчеркнул, что у Исибы нет никаких серьёзных проблем со здоровьем, но ему вызывали врачей вечером 9 ноября.