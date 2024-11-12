В МИД России указали на лицемерие стран Запада при голосовании в ООН

Западные страны и их союзники, проголосовавшие против предложенной Россией резолюции по борьбе с героизацией нацизма, вновь продемонстрировали разрыв между заявлениями о правах человека и реальными действиями. Об этом сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом. Сколько этих государств заявляли, что они привержены своим обязательствам в рамках международных договоров по правам человека, по борьбе с расизмом. Это голосование совершенно наглядно показывает, насколько их слова, их заявления расходятся с действиями», — отметил Лукьянцев в беседе с журналистами.

Он добавил, что делегации западных стран заявляют о намерении искоренять расизм, неонацизм и ксенофобию, но голосуют против осуждения подобных явлений. Лукьянцев также выразил уверенность, что на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи поддержка резолюции увеличится, как это происходит ежегодно.