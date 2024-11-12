В МИД России указали на лицемерие стран Запада при голосовании в ООН
МИД РФ: Слова стран, проголосовавших против резолюции по нацизму, разнятся с делом
Западные страны и их союзники, проголосовавшие против предложенной Россией резолюции по борьбе с героизацией нацизма, вновь продемонстрировали разрыв между заявлениями о правах человека и реальными действиями. Об этом сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
«Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом. Сколько этих государств заявляли, что они привержены своим обязательствам в рамках международных договоров по правам человека, по борьбе с расизмом. Это голосование совершенно наглядно показывает, насколько их слова, их заявления расходятся с действиями», — отметил Лукьянцев в беседе с журналистами.
Он добавил, что делегации западных стран заявляют о намерении искоренять расизм, неонацизм и ксенофобию, но голосуют против осуждения подобных явлений. Лукьянцев также выразил уверенность, что на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи поддержка резолюции увеличится, как это происходит ежегодно.
Напомним, ранее комитет ООН одобрил российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 116 стран, 54 проголосовали против, и 11 воздержались. Соавторами документы выступили десятки стран, среди которых Белоруссия, Армения, Сербия, Китай, КНДР, ЮАР, Мали. Против резолюции проголосовали США, Украина, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада, Венгрия.
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