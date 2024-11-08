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7 ноября, 22:10

Путин раскрыл, кто возглавит делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку

Путин: На климатической конференции ООН в Баку Россию представит Михаил Мишустин

Владимир Путин сообщил, что Россию на климатической конференции ООН в Баку представит премьер-министр Михаил Мишустин. По словам российского лидера, президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашал его лично, однако он решил делегировать участие Мишустину, объяснив это тем, что сам недавно посещал Азербайджан.

«Участие в этом мероприятии примет председатель правительства РФ Мишустин Михаил Владимирович», — отметил глава государства на пленарной сессии «Валдая».

Путин добавил, что с Алиевым была достигнута договорённость о представительстве России на высоком уровне, и подчеркнул значимость участия российского правительства в мероприятии.

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Во время форума наш президент заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратегической стабильности. Также в ходе выступления Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. При этом российский лидер отметил, что политика буквально затравили со всех сторон во время его первого срока.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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