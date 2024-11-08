Путин раскрыл, кто возглавит делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку

Владимир Путин сообщил, что Россию на климатической конференции ООН в Баку представит премьер-министр Михаил Мишустин. По словам российского лидера, президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашал его лично, однако он решил делегировать участие Мишустину, объяснив это тем, что сам недавно посещал Азербайджан.

«Участие в этом мероприятии примет председатель правительства РФ Мишустин Михаил Владимирович», — отметил глава государства на пленарной сессии «Валдая».

Путин добавил, что с Алиевым была достигнута договорённость о представительстве России на высоком уровне, и подчеркнул значимость участия российского правительства в мероприятии.