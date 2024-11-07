«Был очень удивлён»: Путин вспомнил, как был переводчиком на встрече Коля и Собчака
Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Коля и Собчака
Владимир Путин на Валдайском форуме. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» вспомнил встречу 1993 года, где ему довелось выполнять роль переводчика для экс-канцлера Германии Гельмута Коля и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
По словам российского лидера, он неожиданно оказался помощником на этой встрече, когда Коль, отпустив официального переводчика, предложил Путину помочь с переводом, так как тот хорошо владел немецким.
Путин также отметил, что разговор оставил у него сильное впечатление. Как бывший сотрудник внешней разведки, он был удивлён, что Коль, в условиях ещё не до конца утихшей Холодной войны, говорил о будущем Европы как возможном союзе с Россией.
«Я был, мягко говоря, очень удивлен — в моей голове ещё штампы были холодной войны», — отметил Путин.
Выступление Владимира Путина на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай» традиционно вызывает интерес у экспертов и у широкой общественности. Клуб «Валдай» служит важной площадкой для обсуждения стратегических вопросов внешней и внутренней политики РФ. Life.ru собрал в один материал главные тезисы, затронутые президентом во время выступления на форуме.