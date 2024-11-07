«Был очень удивлён»: Путин вспомнил, как был переводчиком на встрече Коля и Собчака

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» вспомнил встречу 1993 года, где ему довелось выполнять роль переводчика для экс-канцлера Германии Гельмута Коля и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

По словам российского лидера, он неожиданно оказался помощником на этой встрече, когда Коль, отпустив официального переводчика, предложил Путину помочь с переводом, так как тот хорошо владел немецким.

Путин также отметил, что разговор оставил у него сильное впечатление. Как бывший сотрудник внешней разведки, он был удивлён, что Коль, в условиях ещё не до конца утихшей Холодной войны, говорил о будущем Европы как возможном союзе с Россией.