Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) проголосовал за принятие резолюции России по борьбе с неонацизмом. Документ поддержали 116 стран, 54 выступили против, а 11 воздержались.

Резолюция носит название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Состоящий из 74 пунктов документ рекомендует государствам принять конкретные меры, в том числе в области законодательства и образования, чтобы не допустить пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Кроме того, резолюция твёрдо осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам ВОВ. Отдельно указано об осуждении любых торжеств в честь нацисткого режима.

Соавторами документы выступили десятки стран, среди которых Белоруссия, Армения, Сербия, Китай, КНДР, ЮАР, Мали. Против резолюции проголосовали США, Украина, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада, Венгрия.

По решению третьего комитета, в документ была внесена поправка, утверждающая, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения специальной военной операции борьбой с неонацизмом. Её поддержали 66 стран, в то время как 43 выступили против, а 51 воздержалась. Примечательно, что показатели прошлого года составляли 66-26-67, то есть число стран, которые выступают против этой поправки за год выросло почти вдвое. Авторы поправки (Австралия, Япония, Маршалловы Острова, Южная Корея и Норвегия) внесли её, надеясь, что Россия откажется голосовать за собственную резолюцию.