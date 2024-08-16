ООН продолжает говорить об осуждении символов нацизма, однако не перестаёт поддерживать и закрывать глаза на террористические действия киевского режима, тем самым демонстрируя политику двойных стандартов. На двуличие организации обратил внимание депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"В случае ООН мы наблюдаем политику двойных стандартов. Осуждая данный конкретный случай, эта организация, превратившаяся из международной площадки для объективного диалога в инструмент достижения Западом своих интересов, закрывает глаза на фашистскую сущность киевского режима, но дальше осуждения, судя по всему, дело не пойдет", — приводит его слова ТАСС.

Как отметил парламентарий, ООН не может выбрать что делать: соблюдать ли международные нормы, для наблюдения за исполнением которых и была создана, или же выполнять команды Запада.

"Поздно говорить о символах [нацизма], когда мы видим развившийся с лёгкой руки Запада неонацистский беспредел, имеющий лицо киевского режима. Раньше героизацию нацизма на Украине в ООН как будто не замечали, теперь же преступная идеология стала неуправляемой", — указал он.