"Неонацистский беспредел": В Госдуме осудили ООН за двойные стандарты
Депутат Белик: ООН демонстрирует двуличие, осуждая нацизм и поддерживая Киев
ООН продолжает говорить об осуждении символов нацизма, однако не перестаёт поддерживать и закрывать глаза на террористические действия киевского режима, тем самым демонстрируя политику двойных стандартов. На двуличие организации обратил внимание депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"В случае ООН мы наблюдаем политику двойных стандартов. Осуждая данный конкретный случай, эта организация, превратившаяся из международной площадки для объективного диалога в инструмент достижения Западом своих интересов, закрывает глаза на фашистскую сущность киевского режима, но дальше осуждения, судя по всему, дело не пойдет", — приводит его слова ТАСС.
Как отметил парламентарий, ООН не может выбрать что делать: соблюдать ли международные нормы, для наблюдения за исполнением которых и была создана, или же выполнять команды Запада.
"Поздно говорить о символах [нацизма], когда мы видим развившийся с лёгкой руки Запада неонацистский беспредел, имеющий лицо киевского режима. Раньше героизацию нацизма на Украине в ООН как будто не замечали, теперь же преступная идеология стала неуправляемой", — указал он.
Примечательно, что именно наша страна вступила в борьбу с вооружёнными формированиями, к появлению которых привела нацистская идеология на Украине. Точно так же, как и во время Второй мировой войны, отметил Белик.
Напомним, ранее в ООН выступили против всех символов нацизма. Так заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором украинские солдаты в шлемах с нацистской символикой глумятся над пенсионером в Курской области. Кстати, тем самым ВСУшником в каске СС оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. За его поимку уже назначили награду.
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