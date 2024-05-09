"Миссия России": Медведев призвал уничтожить "коричневую чуму" нацизма

Неонацисты хотят заставить мир жить по бандитским понятиям и стереть РФ с карты мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, размещённой на сайте партии "Единая Россия".

"Наши бывшие союзники времён Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых — стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права", — указал он.

По словам Медведева, правосудие после окончания специальной военной операции (СВО) настигнет киевский режим, а также его спонсоров. Зампред Совбеза предложил провести аналогичный Нюрнбергскому процесс над теми, кто причастен к преступлениям против мирных людей. Он подчеркнул, что во время "Нюрнберга 2.0" необходимо подсчитать выгоду каждого из бизнесменов, которые наживаются на выращивании "незалежных" монстров. Это, как отметил Медведев, будет ознаменовывать закат "лживой системы ценностей англосаксонского мира".

"[Необходимо] осудить тех, на чьих разбухших банковских счетах кровь и слёзы, руины домов и обломки судеб, ужас и боль ни в чём не повинных людей, втоптанное в землю будущее целых поколений. И уж теперь-то привести в исполнение все вынесенные приговоры, не позволив никому из виновных избежать справедливого возмездия", — призвал он.

Зампред Совбеза указал, что спонсировавшие гитлеровский нацизм англосаксы с выгодой для себя воспитывают наследников Адольфа Гитлера на Украине. Они подталкивают неонацистов совершать новые преступления, при этом сами стараются остаться "в белых пальто", подчеркнул Медведев. В статье он сравнил фашизм с бубонной чумой.

"Смертельные эпидемии бубонной чумы человечество совместными усилиями и ценой сотен тысяч жизней всё-таки смогло обуздать. Нет никаких сомнений, что и её коричневая, до зубов вооружённая разновидность будет в обозримой перспективе изолирована и окончательно уничтожена. Россия видит в этом свою историческую миссию", — написал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что Москву поддерживает большинство населения планеты. По словам Медведева, это граждане государств, которые не хотят жить по указке самоназванного "золотого миллиарда", а выбирают свой независимый путь, строят отношения только на равноправии и взаимоуважении всех народов.