Медведев поздравил россиян с Днём Победы и опубликовал видео с трофейной техникой

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днём Победы. Он также опубликовал в телеграм-канале видеозапись с трофейной техникой.

На видео, которое приложил Медведев, кадры с Поклонной горы. Там сейчас выставлены захваченные в зоне спецоперации танки зарубежного производства. Также на видео есть архивные записи с Парада Победы 1945 года. На них бойцы Красной армии бросают фашистские знамёна к мавзолею. Зампред Совбеза добавил к видео подпись: "С Днём Великой Победы!".