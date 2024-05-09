Медведев поздравил россиян с Днём Победы и опубликовал видео с трофейной техникой
Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днём Победы. Он также опубликовал в телеграм-канале видеозапись с трофейной техникой.
Трофейная военная техника. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
На видео, которое приложил Медведев, кадры с Поклонной горы. Там сейчас выставлены захваченные в зоне спецоперации танки зарубежного производства. Также на видео есть архивные записи с Парада Победы 1945 года. На них бойцы Красной армии бросают фашистские знамёна к мавзолею. Зампред Совбеза добавил к видео подпись: "С Днём Великой Победы!".
Ранее поздравления москвичам и ветеранам опубликовал мэр города Сергей Собянин. Наш народ должен быть достоин подвига ветеранов Великой Отечественной, отметил градоначальник.