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9 мая, 07:02

Медведев поздравил россиян с Днём Победы и опубликовал видео с трофейной техникой

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днём Победы. Он также опубликовал в телеграм-канале видеозапись с трофейной техникой.

Трофейная военная техника. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

На видео, которое приложил Медведев, кадры с Поклонной горы. Там сейчас выставлены захваченные в зоне спецоперации танки зарубежного производства. Также на видео есть архивные записи с Парада Победы 1945 года. На них бойцы Красной армии бросают фашистские знамёна к мавзолею. Зампред Совбеза добавил к видео подпись: "С Днём Великой Победы!".

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Ранее поздравления москвичам и ветеранам опубликовал мэр города Сергей Собянин. Наш народ должен быть достоин подвига ветеранов Великой Отечественной, отметил градоначальник.

Мирон Сидоров
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