Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы в ВОВ

Победа в ВОВ стала нетленной связующей нитью между братскими народами РФ и Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении лидеру России Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы. Он также отметил, что подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжёлые испытания и огромные жертвы навсегда вписаны в героическую летопись двух государств.

Лукашенко также указал, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем — 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. По его словам, эта особая дата — хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать Родину, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига.

"Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнёрстве наша сила, безопасность и благополучие", — отметил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко направил поздравление народу Украины, в котором констатировал, что, несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Белоруссии и Незалежной днём светлой памяти. Президент страны поздравил с Днём Победы представителей высшего руководства РФ и Патриарха Московского и всея Руси, а также президентов стран СНГ и руководителей международных и региональных организаций.