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9 мая, 06:11

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днём Победы

Собянин: Наш народ должен быть достоин подвига ветеранов Великой Отечественной

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов с Днём Победы. В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, градоначальник отметил, что 9 Мая встречают уже четыре послевоенных поколения, для которых фронтовики ценой огромных жертв и лишений обеспечили мир и безопасность Отечества.

Сергей Собянин поздравляет москвичей с Днём Победы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём Победы. 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость", — отметил мэр столицы.

По словам Собянина, в эти майские дни особенно чувствуешь, что наш народ должен быть достоин подвига участников тех событий, жить, работать и сражаться, как они. Мэр Москвы поблагодарил ветеранов за Победу. Он также поблагодарил граждан за помощь и поддержку, за веру и любовь к России.

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Напомним, ровно 79 лет назад, 9 мая 1945 года, завершилась Великая Отечественная война. Красная армия взяла Берлин и положила конец существованию Третьего рейха, освободив, помимо СССР, половину Европы. На Дальнем Востоке России уже прошли первые парады. Тем временем в Москве, где ожидается главное торжество, ветреная и снежная погода, однако она, как заверили в Кремле, не помешает празднику.

Обложка ©

Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Матвей Константинов
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