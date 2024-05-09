Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днём Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов с Днём Победы. В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, градоначальник отметил, что 9 Мая встречают уже четыре послевоенных поколения, для которых фронтовики ценой огромных жертв и лишений обеспечили мир и безопасность Отечества.

Сергей Собянин поздравляет москвичей с Днём Победы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём Победы. 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость", — отметил мэр столицы.

По словам Собянина, в эти майские дни особенно чувствуешь, что наш народ должен быть достоин подвига участников тех событий, жить, работать и сражаться, как они. Мэр Москвы поблагодарил ветеранов за Победу. Он также поблагодарил граждан за помощь и поддержку, за веру и любовь к России.